“Spiagge sicure” a Quartu, da domani e sino al 31 agosto quattro postazioni di soccorso

Quartu Sant’Elena – Al via “Spiagge sicure”: da domani e sino al 31 agosto quattro postazioni, due al Poetto, una a Flumini e una a Geremeas, operative dalle 10 alle 18.

Nei dettagli, postazione Poetto 1, Viale Lungomare del Golfo – tratto antistante Lungomare Eroi del Mare: postazione attrezzata di torretta di avvistamento prefabbricata completa di magazzino, defibrillatore, passerella accesso disabili e sedia job; svolgimento giornaliero del servizio di accompagnamento disabili con sedia job e passerella; due assistenti bagnanti per turno (ad eccezione di due giornate con un unico assistente, per consentire il riposto settimanale – escluso sabato e domenica, con l’ausilio di volontari sommozzatori ed in collegamento radio VHF marino o telefonico con le altre postazioni e la Capitaneria di Porto; intervallo pranzo, turno a uno, dalle 12.30 alle 14.30, in modo da non lasciare sguarnita la postazione; pronto intervento con gommone HD SIX (disponibile a chiamata), proveniente dalla postazione di Solanas e/o Marina di Capitana.

Postazione Poetto 2, Viale Lungomare del Golfo – Località Margine Rosso, spiaggia antistante complesso denominato Tamarix: postazione attrezzata di torretta di avvistamento prefabbricata; due assistenti bagnanti per turno (ad eccezione di due giornate con un unico assistente, per consentire il riposto settimanale – escluso sabato e domenica, con l’ausilio di volontari sommozzatori ed in collegamento radio VHF marino o telefonico con le altre postazioni e la Capitaneria di Porto; intervallo pranzo, turno a uno, dalle 12.30 alle 14.30, in modo da non lasciare sguarnita la postazione; pronto intervento con gommone HD SIX (disponibile a chiamata), proveniente dalla postazione di Solanas e/o Marina di Capitana.

Postazione Località Sant’Andrea – Via Taormina

postazione attrezzata di torretta di avvistamento prefabbricata completa di magazzino, defibrillatore, passerella accesso disabili e sedia job; svolgimento giornaliero del servizio di accompagnamento disabili con sedia job e passerella; due assistenti bagnanti per turno (ad eccezione di due giornate con un unico assistente, per consentire il riposto settimanale – escluso sabato e domenica, con l’ausilio di volontari sommozzatori ed in collegamento radio VHF marino o telefonico con le altre postazioni e la Capitaneria di Porto; intervallo pranzo, turno a uno, dalle 12.30 alle 14.30, in modo da non lasciare sguarnita la postazione; pronto intervento con gommone HD SIX (disponibile a chiamata), proveniente dalla postazione di Solanas e/o Marina di Capitana.

Postazione Geremeas – Via Sirio Località Kal’è Moru, spiaggia antistante tratto terminale medesima viabilità:postazione attrezzata di torretta di avvistamento prefabbricata, defibrillatore; svolgimento giornaliero del servizio di accompagnamento disabili con sedia job; due assistenti bagnanti per turno (ad eccezione di due giornate con un unico assistente, per consentire il riposto settimanale – escluso sabato e domenica, con l’ausilio di volontari sommozzatori ed in collegamento radio VHF marino o telefonico con le altre postazioni e la Capitaneria di Porto; intervallo pranzo, turno a uno, dalle 12.30 alle 14.30, in modo da non lasciare sguarnita la postazione; pronto intervento con gommone HD SIX (disponibile a chiamata), proveniente dalla postazione di Solanas e/o Marina di Capitana.

La gestione è stata affidata a “Sub Sinnai Volontariato Protezione Civile – Soccorso a mare”.