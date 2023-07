Spiagge senza bagnini? “Non se ne trovano, nessuna risposta ai bandi del Comune”

Anche i tempi dell’accreditamento dei fondi sono un problema: “Le risorse arrivano in ritardo”, contesta il sindaco. “Quest’anno i soldi sono arrivati dopo la prima tragedia e per i comuni è impensabile anticipare”.

“Già due gare sono andate deserte”, spiega Vargiu. “Ci siano rivolti anche ai privati, ma niente da fare. I bagnini non ci sono. Preferiscono – giustamente – lavorare dove possono fare l’intera stagione e non un mese solo, ad agosto, ed i fine settimana di luglio”.

“I bagnini non ci sono perché non si trovano”. Il sindaco di Narbolia Gian Giuseppe Vargiu risponde alle numerose richieste di spiegazioni arrivate dopo le due tragedie di pochi giorni fa nel mare di Is Arenas, uno dei più pericolosi in provincia di Oristano a causa delle correnti.

E dopo i recenti fatti di cronaca è intervenuta anche Roberto Iacampo, presidente dell’associazione di volontariato Vincenzo Curtale Amici del Mare, che ricorda il sacrificio del docente oristanese morto dopo aver portato in salvo due persone nelle acqua di San Giovanni di Sinis.

“La tragedia dello scorso 3 luglio nella spiaggia di Is Arenas, tristemente famosa per le pericolose correnti marine, dove ha trovato la morte l’ing. Carlo Lugliè, non è bastata come monito per attivare con la massima urgenza il Comune di Narbolia e gli altri organi preposti alla sicurezza della balneazione e adottare le necessarie misure di sicurezza, data l’assenza dei presidi del sevizio di salvamento”, si legge in una nota. “Difatti qualche giorno fa, come conseguenza, si è verificato un ennesimo annegamento di una turista nella stessa spiaggia, ed inoltre stessa sorte ad una bambina di 10 anni nella marina di Tresnuraghes”.

L’associazione parla di “un vero e proprio bollettino di guerra”. “Tali fatti accaduti a pochissima distanza di tempo hanno evidenziato le gravi carenze del sistema di prevenzione e soccorso nelle attività di balneazione. È evidente che questa situazione è molto grave per la Sardegna che si propone quale meta turistica a livello internazionale”, si legge ancora nella nota dell’associazione, che chiede a tutte le istituzioni, a cominciare dalla Regione, di “farsi carico delle proprie responsabilità e dotarsi di adeguati piani d’intervento e degli strumenti di prevenzione e salvaguardia necessari”.

Cinque le richieste, a cominciare da “un piano regionale di prevenzione e soccorso contro i rischi balneari, dove siano razionalmente indicate le necessarie procedure operative da adottare nelle situazioni di emergenza. Non è accettabile infatti che i mezzi di soccorso, nonostante la buona volontà degli operatori, arrivino con netto ritardo sul luogo dell’incidente e per giunta con mezzi inidonei e privi di competenza specifica”. Poi sono indispensabili una “mappatura delle criticità dei litorali in cui siano evidenziati o almeno stimati, i rischi per le attività della balneazione sulla base della georfomologia costiera delle correnti marine e anche della serie storica degli incidenti”. E ancora che siano definiti con precisione, e quindi verificate, le “caratteristiche e le competenze che devono possedere gli operatori addetti al salvamento”.

“Ogni anno assistiamo ad un inspiegabile ritardo con cui la Regione destina i fondi per l’attivazione dei presidi di soccorso nelle aree di balneazione ed inoltre, i soggetti concessionari del servizio non sempre rispettano le condizioni richieste, parrebbe che in alcuni casi i contratti di collaborazione degli addetti siano inadeguati”, denunciano dall’associazione, che chiede anche la predisposizione di “un programma inerente l’informazione e l’educazione finalizzata alla sicurezza della balneazione, coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado ma anche tutti i cittadini”.

“Auspichiamo che siano programmati in tempi utili incontri operativi tra tutti i soggetti coinvolti, al fine di organizzare, prima di ogni stagione estiva, il Servizio di salvamento”, conclude la nota della Vincenzo Curtale Amici del Mare, “teso ad una migliore e più mirata organizzazione di prevenzione e soccorso, con strutture, mezzi e operatori opportunamente formati con l’obiettivo di evitare i tragici episodi che si devono sventare”.

Lunedì, 24 luglio 2023