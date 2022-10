Ben 250 chili di sabbia rubata questa estate dai litorali di Chia sono tornati a casa. I volontari dell'associazione Sardegna rubata e depredata hanno riportato il prezioso bottino nella spiaggia di Su Giudeu, nel comune di Domus de Maria, nel sud ovest dell'Isola. Sabbia "rubata da persone che evidentemente non hanno saputo apprezzare tanta bellezza con il rispetto che merita- scrive l'associazione su Fb - Persone che ci auguriamo di non rivedere mai più nella nostra Isola". I ritrovamenti sono stati fatti soprattutto alla partenza di turisti nell'aeroporto cagliaritano di Elmas.



Fonte: Ansa Sardegna

