Spezzati i remi del pattino di salvataggio della “Misericordia Capoterra”: durante la notte il vile atto vandalico ai danni dei volontari che ogni giorno si prodigano per il bene della comunità. “Voi non sapete nemmeno i sacrifici che noi facciano, siamo semplici volontari che diamo anima e cuore ai cittadini”: inizia così il post con il quale un membro del gruppo annuncia l’illecita azione compiuta da uno o più ignoti nella spiaggia Maddalena, dove l’associazione ha la postazione riservata per il soccorso al mare. Non è tanto il danno economico che turba gli animi quanto il gesto compiuto da chi proprio rispetto non ha. La Misericordia Capoterra, sempre in prima fila per prestare il loro prezioso e indispensabile supporto, anche per questa stagione balneare, giunta quasi al termine, hanno tra l’altro offerto il servizio di assistenza alle persone che per deficit motori hanno difficoltà nel recarsi in spiaggia. Hanno reso disponibile una sedia speciale per l’assistenza della persona e i volontari si sono attivati per far raggiungere la spiaggia tramite questo nuovo mezzo.

Un’operato encomiabile che di certo non merita gesti così deplorevoli.