Spettacolo penoso a Sanremo, Blanco distrugge i fiori e devasta il palco: pioggia di fischi e critiche

Uno spettacolo penoso, uno schiaffo al simbolo del festival di Sanremo e alla stessa kermesse canora. Blanco distrugge i fiori del palco dell’Ariston, prendendo a calci e rovesciando invasi durante la sua esibizione, vista da milioni di telespettatori e dal pubblico in sala: “Non sentivo la mia voce in cuffia”, questa la giustificazione data ad un incredulo Amadeus che ha dovuto fare lo slalom tra i resti dei fiori e il terriccio sul palco. Pioggia di fischi dal pubblico e una valanga di critiche sui social per quanto combinato dall’artista che, poco più di un mese fa, ha animato il Capodanno di Cagliari, pagato 500mila euro dalla Giunta Truzzu.

Blanco sarebbe dovuto ritornare sul palco per esibirsi una seconda volta, ma così non è stato: “Blanco non tornerà, non ci sono le condizioni”, ha tagliato corto Amadeus mentre Gianni Morandi, co-conduttore della prima serata, armato di scopa, ha aiutato una delle squadre di pronto intervento del festival a ripulire il palco.