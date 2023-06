Spettacolo ispirato alle storie degli ex manicomi: a Cagliari al via “Storie di Naturale follia”

Inizia a Cagliari “Storie di Naturale Follia – Arte, ambiente e marginalità”, il nuovo progetto multidisciplinare di Impatto Teatro APS, con tante attività culturali e uno spettacolo-evento inserito all’interno del Festival Internazionale della Sostenibilità – Giardini Aperti 2023.

Si parte il 17 giugno con il laboratorio di scrittura creativa guidato dall’autore Matteo Porru. Dopo Storie di Manifattura, il lavoro di indagine dello scorso triennio incentrato sulle vite e le memorie raccolte attorno all’ex Manifattura Tabacchi, Impatto Teatro continua la sua ricerca sui luoghi identitari, usando ancora una volta le arti per ridefinire la memoria collettiva. Al centro sono ora Storie di Naturale Follia – Arte, Ambiente e Marginalità. Progetto multidisciplinare nato con l’intento dichiarato di valorizzare il patrimonio archeologico, naturalistico, storico e artistico, attraverso un ricco programma culturale che si svilupperà principalmente nella città di Cagliari, per poi girare la Sardegna, alcune regioni d’Italia e arrivare fino in Europa, con uno spettacolo ispirato alle storie degli ex “manicomi”.

Primo appuntamento quello con Matteo Porru, giovane scrittore vincitore fra gli altri del Premio Campiello 2019, curatore per l’occasione di un laboratorio di scrittura che accoglierà gratuitamente chiunque voglia partecipare il 17 giugno, dalle 15 alle 19 alla Biblioteca Emilio Lussu di Monte Claro, e il 18 giugno, dalle 15 alle 19, nella sede dell’Associazione RP Sardegna Onlus, in via Tola 30 (per iscriversi inviare i propri dati con lettera motivazionale entro il 16 giugno a [email protected] ). “È un gran piacere aprire la strada a un progetto di valorizzazione così importante grazie a Impatto Teatro. Il laboratorio di scrittura creativa è un passo decisivo per definire l’immaginario e le storie di naturale follia, che faranno da anima alle iniziative future per valorizzare i manicomi cagliaritani. Partiremo dalla realtà, e solo dalla realtà, per arrivare a capire quel mondo pestato e buio, fatto di dolore e di tanta umanità”, specifica l’autore, che guiderà infatti un percorso il cui frutto verrà messo poi a disposizione della drammaturgia “Storie di naturale follia”, lo spettacolo co-prodotto con Abaco Teatro che debutterà il 21 luglio nel parco di Monte Claro, proprio in occasione del Festival Internazionale Giardini Aperti.

Primo, ma non ultimo dei workshop aperti previsti dal progetto, che proseguiranno poi il 26 e il 29 giugno – ancora negli spazi del parco di Monte Claro – con l’attrice e regista spagnola Rocio Herrera (Teatre en el Aire, Madrid). Con lei, l’attenzione dei partecipanti si sposterà sui cinque sensi, sulle abilità e le disabilità che possono creare e la loro relazione con l’arte scenica, in un lavoro che toccherà i temi dell’oscurità e della follia strettamente connessi a tutto il processo di creazione e ricerca.

In totale sono previsti quattro laboratori aperti alla cittadinanza, tra cui un percorso sulle arti pittoriche in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico Foiso Fois di Cagliari.

Tante attività, tutte esperienziali, pensate per coinvolgere il maggior numero di persone e arricchire lo spettacolo che verrà messo in scena a luglio in prima nazionale.

Fondamentali e centrali saranno infatti le testimonianze di chi ha conosciuto il “manicomio”, per un percorso che mira a costruire un archivio in cui la drammaturgia sarà arricchita da biografie storiche e cartelle cliniche.

“Si tratta di diversi personaggi che si alternano sulla scena, separati, isolati e allo stesso tempo parte di una comunità. Reietti, capaci di ispirare paura e tenerezza, di regalare una girandola di emozioni in empatia con la loro umanità assurda”, spiega l’ideatore e regista Karim Galici, che racconta come un primo studio del progetto sia già stato portato in scena al Festival Giardini Aperti 2019, quando vinse il Premio Miglior scrittura originale al Concorso Arte e Natura – Città di Cagliari.

Le attività del progetto Storie di Naturale Follia. Arte, Ambiente e Marginalità sono organizzate dall’Associazione di Promozione Sociale Impatto Teatro con il sostegno della Fondazione di Sardegna, con il Patrocinio della Città Metropolitana di Cagliari e in collaborazione con numerosi partner.