Uno spettacolo della natura che dura almeno da una decina di giorni. Nella zona artigianale di Cabras, a Is Cortillaris, le vecchie risaie sono dipinte di rosa, con la pacifica invasione di circa ottocento fenicotteri.

Solitamente i fenicotteri popolano gli stagni e le zone umide – da Mistras a S’Ena Arrubia, da Corru S’Ittiri a San Giovanni – ma da una decina di giorni hanno decisamente cambiato le loro abitudini, a causa delle condizioni climatiche.

“A seguito delle piogge delle scorse settimane”, spiega Gabriele Pinna, responsabile scientifico della Lipu di Oristano, “il livello negli stagni è salito e i fenicotteri faticano a procurarsi il cibo, poiché l’acqua gli arrivava oltre la metà delle zampe fino al ventre. Per questo hanno deciso di trasferirsi temporaneamente in questa zona, che in realtà altro non è che una risaia”.

“Qui non solo hanno trovato un habitat temporaneo ideale”, dice Pinna, “con il fango ammorbidito dalle piogge e un livello basso di acqua, ma anche semini e resti di riso, ottimi per sfamarsi”.

Ma chi volesse vedere dal vivo questo spettacolo dovrà seguire qualche regola: “I consigli che diamo sempre”, conclude Gabriele Pinna, “sono semplici: rispettare le distanza e non avvicinarsi, in modo da preservare la tranquillità di questi animali. Suggeriamo di stare seduti in macchina – tra l’altro è il modo migliore per fotografare, con un punto d’appoggio – e osservare i fenicotteri da lontano, evitando bruschi movimenti e rumori che potrebbero spaventarli e farli scappare”.

Mercoledì, 29 dicembre 2021

