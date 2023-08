Spettacolo della natura a Costa Rei: le uova si schiudono in spiaggia tra gli applausi dei bagnanti

Lo spettacolo della natura si rinnova: schiusa delle uova di un nido di Caretta caretta questa mattina, bagnanti in festa hanno dato il benvenuto alle nuove nate e, mani esperte, aiutato le baby tartarughe a uscire fuori dalla sabbia. Un evento che si ripete ogni anno ma che lascia, ogni volta, senza fiato chi ha la fortuna di assistere in diretta alla schiusa delle uova. Questa mattina nella spiaggia di Costa Rei, innanzi a un folto pubblico, le neo stars, inconsapevoli di tale riscontro mediatico, hanno goffamente mosso le prime pinnate: una dopo l’altra sono riuscite a spuntare dalla candida sabbia per poi essere raccolte e messe in sicurezza al fine di raggiungere il mare. Tanti i turisti presenti che, con lo smartphone in mano, non hanno perso l’occasione per aggiungere foto e video in galleria. Ricordi di una estate che volge al termine, trascorsa tra le coste sarde che, tra i tanti momenti emozionanti, può regalare anche queste uniche esperienze.