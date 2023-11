SPESATI taglia i prezzi sino al 50% e consegna gratuita

Offerta valida a Novembre. Sito semplificato e potenziato, qualità dei prodotti da “soddisfatti o rimborsati”

Il servizio di spesa online con consegna a domicilio è già operativo da 5 anni e conta migliaia di clienti in tutti i comuni della città metropolitana di Cagliari. Paghi alla consegna con contanti o pos oppure online con paypal, carte o bonifico. Ricevi la spesa quando vuoi, anche entro due ore. E’ possibile anche l’ordine telefonico.

Spesa minima? 29 euro e ad un costo di 3,5 euro per la consegna: se il carrello supererà i 100 euro, o per qualsiasi importo in caso di disabilità (+60%) o anzianità (over 65) la consegna sarà sempre gratuita.

Sino a fine novembre Spesati celebra il black friday con le offerte ‘Black Weeks’, con tagli prezzo fino al 50% sui 200 prodotti più venduti e la possibilità di ricevere un ulteriore codice sconto del 15% per la vostra spesa di Dicembre. Semplici offerte lancio? No. Spesati premia i propri clienti sempre e automaticamente: 10% dell’intera spesa in regalo se riordinerete entro 2 settimane e 5% entro 4 settimane. Per sempre.

I prodotti vengono selezionati da preparatori specializzati tra oltre 10.000 referenze in un magazzino di 6.000 mq con pescheria, macelleria e ortofrutta interni. La qualità dei prodotti è garantita, soddisfatti o rimborsati.

Spesati ti farà risparmiare tempo e denaro, potrai ordinare tutti i tuoi prodotti preferiti da un’unica pagina con “fai la spesa in 60 secondi”. Fai ancora la spesa al supermercato? Prova ora il servizio di spesa online Cagliari di Spesati.it, in tutti i comuni della città metropolitana.