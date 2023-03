Spesa raddoppiata per l’elettricità nel 2022 in Sardegna, Oristano terza provincia per consumi e costi

Oristano

Secondo un’analisi del sito Facile.it sull’andamento del mercato tutelato

Nel 2022 le famiglie sarde hanno speso il 108% in più per le bollette elettriche, rispetto al 2021. Lo dice un’analisi condotta dal sito Facile.it su un campione di 400.000 contratti del mercato tutelato.

Medaglia di bronzo per Oristano, che si classifica al terzo posto tra le province sarde: in provincia la spesa annua per l’energia elettrica si è aggirata intorno ai 1.774 euro, sotto la media regionale di 1.789 euro, ma decisamente sopra quella nazionale, pari a 1.434 euro. I consumi medi stimati sarebbero intorno ai 3.641 kWh annui.

Al primo posto in Sardegna c’è il Cagliaritano, con una spesa annua di 1.851 euro per 3.799 kWh, seguito dal Sud Sardegna con 1.832 euro e una media di 3.761 kWh consumati in un anno.

Un po’ di risparmio a Nuoro, con 1.689 euro spesi per 3.466 kWh, e a Sassari, che chiude la classifica regionale con i consumi più bassi e una bolletta più leggera: 1.676 euro annui.

Al primo posto tra le regioni italiane nella spesa per l’energia elettrica, la Sardegna presenta dei consumi molto elevati, nonostante i prezzi alti che hanno caratterizzato il 2022. Gli autori dello studio ipotizzano che il motivo sia il maggior uso dell’energia elettrica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda rispetto ad altre regioni in cui il gas è disponibile e più usato.

Il calo del prezzo di petrolio e gas nel 2023 potrebbe far sperare in un maggiore risparmio in bolletta.

Mercoledì, 1° marzo 2023