Questa notte poco prima delle 2 nel comune di Serri è stato rubato un carroattrezzi Iveco Daily. Successivamente alle serrate ricerche, il mezzo è stato intercettato da due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Dolianova che hanno ingaggiato dalle 03,50 un interminabile inseguimento anche su sterrati, conclusosi solo alle 4,30 in agro del Comune di Vallermosa, dove il mezzo è stato abbandonato e l’autore del furto si è dato alla fuga col favore delle tenebre, facendo perdere le proprie tracce in aperta campagna. Nelle ricerche e nell’inseguimento sono state impiegati molti uomini e mezzi dei carabinieri: 2 pattuglie della Compagnia di Dolianova, 2 pattuglie della Compagnia di Iglesias, 1 della Compagnia di Sanluri e 1 della Compagnia di Cagliari.

Il carro attrezzi è stato recuperato in buone condizioni e restituito al proprietario. Sicuramente l’autore del furto conosceva molto bene i percorsi anche sterrati che ha compiuto. I militari dell’Arma non hanno forzato troppo l’inseguimento per non creare pericoli alla circolazione stradale, hanno mantenuto il contatto visivo in attesa del momento favorevole per poter intervenire. Le ricerche dell’ uomo nel frattempo continuano.