Spento poco prima dell’alba il pericoloso incendio nell’insediamento dei Rom a fianco all’ospedale di Oristano

Notte di lavoro per i vigili del fuoco impegnati a spegnere il rogo divampato ieri pomeriggio, poco dopo le 15, nei locali dell’ex mattatoio di Oristano, in via Rockefeller, a fianco all’ospedale, dove abitano alcune famiglie della comunità Rom cittadina. Il cumulo di rifiuti attaccato dalle fiamme, simile a quello di una comune discarica, ha continuato a bruciare. Solo alle 5 di questa mattina i vigili hanno potuto completare l’opera di spegnimento.

Sul posto sono stati impegnati subito sei mezzi dei vigili del fuoco: 2 autobotti, 2 Aps, 1 autoscala e 1 carro area con bombole di ossigeno. Di supporto anche un escavatore. Al lavoro 12 uomini insieme al funzionario di guardia. Impegnati anche agenti della polizia locale, carabinieri, agenti della polizia di stato. Una collaborazione è stata fornita, inoltre, dalla squadra anticendio dell’ospedale San Martino, della Gsa.

Il tratto di strada antistante al vecchio mattatoio è stato interdetto.

Ospedale e Lavos. Allarme e spavento nel vicino ospedale per il grande rogo a poche decine di metri. Nessun problema all’operatività del presidio. I volontari della Lavos, che hanno la propria sede a fianco ai locali occupati dai Roma, hanno dovuto liberare l’autoparco, portando all’esterno le loro ambulanze in tutta fretta. Si è disposta anche la bonifica di un’area vicina dov’erano abbandonate alcune carcasse di auto.

Sindaco e amministratori comunali sul posto. Anche il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna è arrivato in via Rockefeller, nel pomeriggio di ieri. E’ stato accompagnato da alcuni dirigenti comunali, per verificare la situazione. L’amministrazione, con l’aiuto degli uffici competenti, è al lavoro per trovare un alloggio per gli sfollati. La parte in muratura della struttura di via Rockefeller, è stata compromessa e non sarà possibile una operazione di manutenzione.

Il sindaco Sanna ha anche fatto sapere che l’edificio non si potrà buttare giù: “E’ vincolato dalla Soprintendenza”, ha spiegato il primo cittadino, dopo un colloquio con il prefetto di Oristano, Salvatore Angieri.

Intanto la consigliera comunale del Pd, Maria Obinu ha lanciato un appello per un aiuto immediato alla comunità Rom: “Hanno perso tutto, avranno bisogno del sostegno di tutti”.