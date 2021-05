“Spendete per le vaccinazioni i milioni sprecati con Sardi e sicuri”

L’esposto che annuncia la parlamentare Mara Lapia (CD), componente della Commissione affari sociali e sanità della Camera di deputati, sarà un’integrazione del primo presentato all’inizio dello screening sulla popolazione con i tamponi rapidi. “Stiamo parlando di denaro pubblico”, dice Lapia, “che si aggiunge agli altri 5 milioni spesi lo scorso dicembre per l’acquisto di tamponi rapidi che si sono rivelati scarsamente attendibili. Il tutto per un totale di oltre 10 milioni di euro”.

“La Sardegna prosegue con estremo ritardo nella campagna di vaccinazione, negli ospedali manca il personale medico e sanitario, i reparti vengono dismessi, i servizi essenziali per la salute vengono sospesi. E il commissario straordinario di ATS, Massimo Temussi, che fa? Spende altri 5 milioni e mezzo di euro per la già fallimentare campagna Sardi e sicuri. Una decisione che finirà già oggi al vaglio della Procura della Repubblica, della Corte dei conti e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”.

La delibera a firma di Temussi – è questa la richiesta di Lapia – deve essere ritirata immediatamente. “Qualcuno, infine, dovrà spiegare in che modo la Sardegna, spendendo oltre 10 milioni di euro per la campagna ‘Sardi e sicuri’, sia riuscita a tracciare la diffusione del virus e a contenere il contagio. I numeri e la zona arancione, ad oggi, ci dicono esattamente il contrario”, conclude Lapia.

A giudizione della parlamentare nuorese, quei 10 milioni sono “risorse che si sarebbero dovute impiegare per assumere personale sanitario (medici, infermieri e oss) e per organizzare al meglio la campagna vaccinale, che ci vede all’ultimo posto in Italia, ma che invece continuano ad essere letteralmente sperperate in modo inaccettabile”.

