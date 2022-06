Uomini del soccorso alpino e speleologico impegnati nel recupero di uno speleologo infortunatosi nella grotta S'Edera, nel comune di Urzulei, in Ogliastra. Dopo l'allarme raccolto dalla centrale operativa del 118 e partito da un compagno di esplorazione, una squadra sta presidponendo il campo base prima della discesa nella cavità iniseme ad un medico.

Il gruppo composto da sei persone stava esplorando la grotta quando, superato il Pozzo della Grande Marmitta, a 500 metri dall'ingresso e a circa 180 metri di profondità, uno di loro è caduto riportando una sospetta frattura a una gamba.

Allertati anche i tecnici disostruttori: date le caratteristiche della cavità, infatti, potrebbe essere necessario intervenire per allargare alcuni tratti e permettere il passaggio della barella.



Fonte: Ansa Sardegna

