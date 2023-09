Speculazioni energetiche, anche dall’Oristanese per protestare a Cagliari: “Moratoria subito!”

Cagliari

Mancata approvazione di una legge a effetto immediato

C’era anche una rappresentanza arrivata dall’Oristanese a Cagliari alla manifestazione regionale del Coordinamento dei comitati sardi contro la speculazione energetica, e in particolare contro il cavo sottomarino che collegherà Cagliari e Termini Imerese, autorizzato nei giorni scorsi dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Si tratta del secondo tratto del Tyrrhenian Link, in corrente continua: un collegamento tra Sardegna, Sicilia e Campania di circa 970 chilometri di lunghezza e 1.000 MW di potenza.

Circa 300 persone, dopo aver sfilato dal piazza dei Centomila, si sono radunate sotto il palazzo del Consiglio regionale. Ieri l’Assemblea sarda ha approvato a maggioranza un ordine del giorno che impegna il presidente della Regione a chiedere al governo una moratoria sull’attuale disciplina delle autorizzazione per impianti di produzione da energie rinnovabili e riconosce il ruolo delle comunità locale a esprimere un parere sugli innumerevoli progetti presentati in Sardegna. Ma non è bastato. Ai consiglieri regionali che li hanno raggiunti sotto i portici di via Roma i manifestanti hanno urlato tutta la loro rabbia, al grido “Moratoria subito”.

Il Coordinamento si aspettava un intervento legislativo, dopo il colloquio dell’8 agosto scorso col presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, che anche stamane ha incontrato una delegazione. Così i manifestanti, muniti di bandiere dei Quattro mori, striscioni con la scritta “No alla speculazione energetica”, tamburi e fischietti, hanno gridato la loro indignazione per la mancata approvazione di una legge con l’auspicata moratoria a effetto immediato “su qualsiasi tipo di impianto e infrastruttura per la produzione energetica e di realizzazione di reti di trasmissione”, in attesa di un piano regionale energetico ambientale da scrivere con le comunità locali.

È intervenuta anche la sindaca di Arborea. Manuela Pintus ha preso parola a nome dell’Anci Sardegna.

“Il 30 giugno scorso le richieste di connessione alla rete elettrica sarda presentate a Terna per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile avevano raggiunto l’impressionante numero di 718, per una potenza complessiva di 56,08 GW, che rappresenta l’80% dell’obiettivo italiano per il 2030”, ha ricordaro il Coordinamento, “Una sproporzione enorme per la Sardegna, con conseguenze negative irrimediabili dal punto di vista economico, paesaggistico e culturale”.

“Vogliamo che il Consiglio regionale venga convocato con un solo punto all’ordine del giorno per approvare una legge che fermi questo assalto”, hanno fatto sapere i portavoce del Coordinamento,. “Il presidente Pais si è impegnato a convocare a breve la Quarta e la Quinta commissione del Consiglio regionale affinché elaborino e licenzino un testo per la moratoria che abbiamo chiesto e che così potrà entrare in Aula”.

“Senza la nostra protesta, probabilmente la partita sarebbe stata considerata chiusa con l’approvazione dell’ordine del giorno di ieri: un documento scarno, debole, non rispettoso delle prerogative statutarie della Sardegna e che ci ha lasciati a bocca aperta. Siamo molto preoccupati per i tanti progetti presentati sul nostro territorio e che necessitano di essere bloccati”, ha commentato Gigi Pisci, uno dei portavoce del Coordinamento. “La nuova richiesta di convocazione urgente che abbiamo avanzato sembra aver prodotto un sussulto. Servirà a iniziare un braccio di ferro politico col governo che sta colpendo interessi vitali della Sardegna. Chiediamo alle nostre istituzioni di difenderci. Forse non hanno capito che si rischiano rivolte nei territori nel caso di apertura di cantieri contro il volere delle comunità locali”.

Presente alla manifestazione una folta rappresentanza da Seneghe, la comunità che da qualche settimana si batte – insieme agli altri centri della provincia di Oristano coinvolti – contro un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica che minaccia anche il Montiferru.

Il progetto prevede l’installazione di 9 turbine di grande taglia con potenza pari a 6,6 megawatt e rotore di diametro pari a 170 metri. Dovrebbero essere montate su torri di sostegno in acciaio dell’altezza di 125 metri. La capacità complessiva del parco eolico è stimata in 59,4 megawatt (potenza di massima emissione 75 megawatt).

Il nuovo parco, presentato dalla Sorgenia Renewable di Milano, coinvolgerebbe in particolare i territori di Seneghe e Narbolia, ma anche Solarussa, San Vero Milis, Zeddiani e Siamaggiore. L’impianto eolico on-shore verrebbe suddiviso tra la porzione sudoccidentale del territorio comunale di Seneghe e in quella nord-orientale del territorio comunale di Narbolia. La stazione di accumulo elettrochimico sarebbe da realizzare nel territorio di Solarussa, a Matza Serra.

I 9 aerogeneratori sarebbero collegati tra loro attraverso un cavidotto interrato che dovrebbe partire dalla porzione sud-orientale del territorio comunale di Seneghe e proseguire, verso sud-est, nei territori di Narbolia, San Vero Milis, Zeddiani, Siamaggiore fino alla porzione occidentale del territorio comunale di Solarussa, dove – appunto – è previsto il punto di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale.