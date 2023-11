SPECIALE “NOTTE STELLATA” CON CATERINA CERAUDO E FILIPPO SISTI ALL’OSTERIA DEL FORTE

luogo ma un vero e proprio stile di vita.

La proposta culinaria creata dalla Chef per la cena all’Osteria del Forte porta in scena un perfetto connubio tra sapori della Calabria e della Sardegna: dopo l’assaggio della “Sfogliatella croccante caciocavallo podolico e sardella” (amousebouche), accompagnata da “Gazpacho”, il drink che rivisita la celebre ricetta con un twist originale donato dal popcorn di amaranto e dal passion fruit,

si passa all’antipasto “Sgombro arrosto, gin, yogurt e angostura”in perfetto abbinamento a “My Tai”, che combina le note distintive delle botaniche di Gin Mare con orzata di anacardi e peperone.

L’omaggio alla cultura mediterranea trova la sua migliore espressione con le portate principali: lo “Spaghettone quadrato, pesto di finocchietto selvatico, gamberi rossi” è esaltato dal “Mare Gimlet”, il cocktail Gin Mare dalla ricca trama di aromi. “Garden” è invece il drink, dall’impronta esotica, creato da Sisti per valorizzare il secondo piatto della Chef, “Ricciola affumicata alle erbe aromatiche, caramello di cipolla al limone”.

La cucina della Chef combina sapori e profumi provenienti dal Mediterraneo con aromi più speziati ed influenze esotiche e propone come naturale conclusione di questo avvincente percorso gastronomico il “Guazzetto di agrumi speziato, yogurt e zenzero”.

Un’unione armoniosa tra il mondo della cucina e quello della mixologyall’insegna dello spirito Mediterraneo, che verrà proposto agli ospiti nella cornice di Palazzo Doglio nel cuore di Cagliari, destinazione unica a livello internazionale, votata all’esclusività e all’eleganza.

Con questo appuntamento, Gin Mare aggiunge un nuovo tassello alla collaborazione con il mondo della gastronomia di alta qualità e conferma la sua attitudine nella sperimentazione di nuovi format creativi.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero 070 646 4154 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]

PALAZZO DOGLIO

Primo esempio di ospitalità di alta gamma a Cagliari, Palazzo Doglio a meno di tre anni dalla sua apertura è riuscito a distinguersi a livello internazionale come tappa irrinunciabile in città. Recentemente riconfermato per il terzo anno consecutivo Italy’s Leading Hotel, è un vero e proprio “urban resort” nel cuore di Cagliari dove i diversi mondi dell’hôtellerie, dell’alta cucina, dello shopping, del benessere, della cultura e dello spettacolo oltre alla sua anima residenziale si coniugano in perfetta armonia. Uno tra gli elementi che contribuiscono a differenziare la sua offerta, unica rispetto a quanto ci si aspetterebbe di trovare in un albergo di città, è la suggestiva Corte rivolta agli ospiti di Palazzo Doglio e a tutta la città, con 4 ristoranti capaci di guidare l’ospite in un autentico percorso attraverso sapori e profumi del mondo, una pasticceria, un esclusivo American Bar, una boutique multibrand di alta gamma e una gioielleria specializzata nell’antica lavorazione sarda dell’oro. Grazie alla sua posizione strategica è a pochi minuti dal frizzante centro storico di Cagliari, con il suo affascinante porto turistico, i suoi monumenti storici e gli innumerevoli locali. In più, il celebre lungomare del Poetto e le altre bellissime spiagge della Sardegna del sud sono a poca distanza e facilmente raggiungibili in auto.