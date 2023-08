Spaventoso tamponamento tra un’auto e un camper: paura per un bimbo e la nonna

Marrubiu

Il grave incidente in piena notte lungo la Statale 131

Si è temuto il peggio, a vedere lo stato di un’utilitaria e di un camper, rimasti quasi distrutti in un incidente avvenuto in piena notte lungo la Statale 131, ma che fortunatamente non ha causato feriti.

All’altezza del chilometro 78, tra la stazione di servizio Tamoil di Marrubiu e lo svincolo di Sant’Anna, nella corsia in direzione Sassari, una Seat Ibiza ha tamponato il camper. L’impatto è stato violento. La Seat Ibizia si è accartocciata. Sfondato il vano del camper, occupato da una famiglia di quattro turisti, tra cui un bambino e la nonna che dormivano nella parte posteriore.

I due mezzi sono rimasti sulla corsia di sorpasso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano, le forze dell’ordine e gli operatori del 118 di un’ambulanza della Sea di Oristano.

Tanto spavento, ma fortunatamente nessun grave danno alle persone.

Le forze dell’ordine dovranno accertare adesso la dinamica esatta dell’incidente e attribuire le responsabilità.