Sparkling Summer Night alla Corte Doglio: dall’aperitivo al dopocena all’insegna di moda, bollicine e musica

Mercoledì 27 Luglio 2022, dalle ore 20:00.

La Corte Doglio si apre ancora una volta alla città di Cagliari con la Sparkling Summer Night, primo di una serie di appuntamenti esclusivi che vedranno tutti i bar, ristoranti e negozi della Corte a cui si aggiungono alcune realtà del quartiere, protagonisti di una serata imperdibile all’insegna della moda, bollicine e musica, in programma mercoledì 27 Luglio.

In questa occasione, a partire dalle ore 20:00, sarà possibile assistere alla sfilata di presentazione dei look per l’estate 2022 a cura di Vela Shop e dell’esclusiva collezione gioielli della Gioielleria Marco Danese. L’evento, dall’aperitivo al dopocena, sarà accompagnato da una live performance con DJ Set e Violino Elettrico.

Per l’aperitivo e la cena è consigliata la prenotazione attraverso i numeri a seguire:

Osteria del Forte: 070 6464154

Maiori: 389 553 6572

Saudade Sushi & Caipirinha: 070 15243195

Coloniàl: 379 155 2673