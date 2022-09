Dopo il successo della prima edizione, torna alla Corte di Palazzo Doglio l’ appuntamento con Sparkling Night. Una data, giovedì 22 settembre, in cui celebrare il rientro in città dopo le vacanze estive, organizzata in collaborazione con tutti i bar, ristoranti e negozi della Corte oltre che alcune importanti realtà del quartiere. La live performance di DJ Set e Violino Elettrico accompagnerà la serata, a partire dalle ore 20:00, dall’aperitivo al dopocena. Per l’aperitivo e la cena è consigliata la prenotazione attraverso i numeri a seguire: Osteria del Forte: 070 6464154 Maiori: 389 553 6572 Saudade Sushi & Caipirinha: 070 15243195 Coloniàl: 379 155 2673

