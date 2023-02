Sparito da Sanluri, 6 giorni di misteri: "Venerio ha pranzato con un gruppo di persone a Cagliari"

È sempre più un rompicapo la scomparsa di Venerio Pilloni, il pastore 58enne di Sanluri diventato un fantasma da sabato scorso. Dopo vari articoli di Casteddu Online, il caso è stato raccontato anche a Rai 3, nell’ultima puntata di Chi L’Ha Visto?. È stato il nipote di Pilloni, Raffaele, ad aggiungere nuovi e strani particolari: “Sabato pomeriggio, poco prima di sparire, ha detto al fratello Federico di essersi visto a pranzo con un gruppo di persone a Cagliari. Ma chi sono? Non lo sappiamo e lui non ha aggiunto nessun’altra informazione al riguardo”. Confermata la notte trascorsa in un hotel del capoluogo sardo, poi il ritrovamento della sua auto non distante dall’azienda nella quale lavora, a Sanluri.

“Il cellulare era per terra, a poca distanza, rotto. Chiunque sappia qualcosa ci contatti, anche anonimamente. Non credo che nessuno, in sei giorni, abbia visto o parlato con mio zio”.