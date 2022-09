Sparita una scricciola a San Teodoro, condividiamo tutti per ritrovarla al più presto

SCOMPARSA SCRICCIOLA A CALA D’ AMBRA, SAN TEODORO.CONDIVIDIAMO PER RITROVARLA!Sparita nel nulla la notte tra il 23 ed il 24 agosto. Nessuno in paese l’ha vista.Un anno, pelo lungo tipo Soriano, collarino marrone al collo.Abitiamo in Via Arborea 79 zona Cala d’ambra a San Teodoro SS.La gatta stava sempre nel giardino di casa ed era molto legata ai suoi spazi e a noi.Ci manca troppo..aiutateci a ritrovarlaPer qualsiasi segnalazione trattenetevi con la micia e contattate il3486788678

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove