Spari su 19enne al lido di Orrì, preso presunto responsabile

(ANSA) - TORTOLI, 13 AGO - Accusato di aver ferito accidentalmente con una pistola un giovane di 19 anni, durante una festa in un locale notturno sul lido di Orrì, a Tortolì, un uomo di 46 anni di Girasole è finito agli arresti domiciliare su disposizione del gip di Lanusei. L'ordinanza di custodia in cui gli si contestano i reati di lesioni colpose aggravate, porto abusivo di arma da fuoco, detenzione e spaccio di droga, è stata eseguita dagli agenti del commissariato di Tortolì. Determinanti per risalire al 46enne sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

I fatti risalgono alla notte tra il 24 e il 25 luglio scorsi.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il colpo che aveva ferito il 19enne a una mano e un glueteo, è stato esploso accidentalmente mentre l'uomo maneggiava una pistola detenuta illegalmente e non da un'auto in corsa come era stato detto in un primo momento. Al ragazzo vennero assegnati 30 giorni di prognosi. (ANSA).



