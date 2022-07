Spari da auto in corsa, 19enne ferito in Ogliastra - Sardegna

(ANSA) - TORTOLI, 25 LUG - Un giovane di 19 anni è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da un'auto in corsa sul lido di Orrì, a Tortolì, in Ogliastra, ieri notte durante una festa in un locale notturno.

Il ragazzo, che non corre pericolo di vita, è stato colpito a un mano e a una gamba. Subito soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale di Lanusei dove è ricoverato nel reparto di Chirurgia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Tortolì, che sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e accertare il movente del ferimento. Poco prima, durante la festa, ci sarebbero stati disordini tra alcuni giovani, ma non è certo che gli spari sul 19enne siano collegati a quell'episodio. (ANSA).



