Spargi, cinghiale goloso fa irruzione in spiaggia per rubare cibo ai bagnanti

Non un caso isolato quello delle irruzioni da parte del mammifero artiodattilo per “rubare” cibo o contenitori dei vacanzieri: tanti i video che questa estate hanno invaso le bacheche, protagonisti i cinghiali che, attirati dal pasto già pronto non hanno esitato ad avvicinarsi agli esseri umani senza problemi. Molte le osservazioni positive e altrettanto quelle negative in cui gli animali sono dipinti come esseri da decimare e da allontanare senza esitazione. A favore degli ungulati scende in campo la star nazionale ambientalista Daniela Martani, conduttrice radiofonica, animalista e vegana italiana da tanti anni. In vacanza nell’Isola di Spargi ha avuto un incontro molto ravvicinato con un grosso cinghiale che, attratto da del cibo abbandonato sulla sabbia, si è avvicinato ai presenti senza recare alcun danno. “I cinghiali sono animali mansueti curiosi e tanto golosi. Questo in particolare si è avvicinato a noi per mangiarsi il contenitore della nutella mono porzione lasciato da qualcuno sulla spiaggia. Non ha fatto nulla a noi e nemmeno ai cani”. Le immagini della donna e del suo amico a quattro zampe occasionale sono diventate virali e hanno fatto il giro del web: un punto a favore per questi animali, insomma, generalmente attaccati e presi di mira anche ingiustamente.