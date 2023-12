Sparatoria all'Università di Praga, bagno di sangue: 15 morti e 24 feriti

La peggiore strage in una sparatoria degli ultimi 30 anni nella Repubblica Ceca è stata compiuta nella facoltà di lettere dell’Università Carolina di Praga, nella centrale piazza Jan Palach. I morti sono 15, mentre i feriti 24, secondo l’ultimo bilancio fornito dal capo della polizia. Come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net, le forze dell’ordine della capitale ceca hanno fatto sapere su X che il responsabile, il 24enne David Kozak, è morto. Gli studenti della facoltà di Filosofia lo hanno riconosciuto come un loro compagno di studi. Secondo loro, alla fine Kozak si sarebbe sparato alla gola. Da quanto si apprende, le ricerche del giovane erano scattate dopo il ritrovamento stamani del corpo senza vita del padre del 24enne in Boemia.

L’attacco “premeditato”, annunciato sui social e “ispirato ad altre sparatorie simili” ha seminato il panico con la polizia che ha cordonato la centrale piazza Jan Palach e invitato tutti a non uscire di casa. “Non vi è alcuna indicazione che questo crimine sia collegato al terrorismo internazionale”, ha detto ai giornalisti il ministro dell’Interno ceco Vit Rakusan.