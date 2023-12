Sparatoria all’Università di Praga: 10 morti accertati e almeno 30 feriti

Tragedia all’Università di Praga. Oggi, nella facoltà di Lettere, Filosofia ed Arte dell’Università situata nel centro della città a Náměstí Jan Palach, sono morte in una sparatoria 10 persone e almeno altre 30 sono ferite.

Secondo le fonti investigative della Capitale il cecchino, posizionato al quarto piano dell’edificio, sarebbe morto e a confermarlo è anche il ministro dell’Interno ceco, Vit Rakusan. Il responsabile della sparatoria è uno studente ceco di 24 anni, David Kozak.

Non essendoci altri sospetti dietro questo attentato, non si ritiene ci siano altre preoccupazioni per studenti e abitanti della zona, che è stata chiusa, mentre l’edificio evacuato.

Il sindaco Bohuslav Svoboda ha scritto su X di essere “totalmente choccato per quanto successo”. Anche il presidente ceco, Petr Pavel, ha espresso sui social il suo cordoglio per la tragedia accaduta.