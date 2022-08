Sassari

L’uomo è stato fermato e identificato dalla polizia locale

Ha sparato dei fuochi d’artificio in mezzo alla gente, in una piazza Santa Maria gremita per l’arrivo dei Piccoli Candelieri. A Sassari un uomo è stato immediatamente fermato e identificato dalla polizia locale, che presidiava la zona anche con agenti in borghese.

È stato denunciato in base all’articolo 703 del codice penale, che prevede anche l’arresto per chi accende fuochi d’artificio o lancia razzi in un luogo affollato. La sua bravata avrebbe potuto causare gravissimi danni alle persone intorno, in un giorno che doveva essere di festa e di gioia, soprattutto per i più piccoli.

A Sassari, già dal 2020, è vietato da un regolamento comunale fare esplodere petardi, botti, fuochi d’artificio e articoli pirotecnici in genere, a eccezione di quelli aventi un livello di rumorosità trascurabile e con esclusivo effetto luminoso.

Una decisione presa dall’amministrazione er tutelare sia gli animali, che spesso scappano spaventati dai forti rumori, e sia le persone con patologie e disabilità che possono subire gravi traumi dai botti.

