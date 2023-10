Spagna, la strage dei giovani in discoteca: tredici morti in un terribile incendio a Murcia. E’ salito a 13 il numero dei morti in un incendio scoppiato in una discoteca di Murcia. Si tratta del Teatre, locale molto conosciuto. Non è chiaro se ci siano ancora dei dispersi e se il bilancio sia definitivo. Difficile il lavoro dei vigili del fuoco: la struttura degli edifici è compromessa e c’è un elevato rischio di crolli. Il nostro giornale partner Quotidiano.net conferma nei dettagli: “E’ successo tutto intorno alle 6 del mattino. Il rogo, partito dal Teatre, si è diffuso anche ad altri locali notturni, che si trova nella zona di movida della città, nota come Las Atalayas, il Golden e il Fonda. Le persone morte erano tutte nel Teatre, fra loro alcuni amici che stavano festeggiando un compleanno”.