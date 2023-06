Spaccio di stupefacenti a Selargius, operaio ai domiciliari.

Il 19 giugno, alle ore 23.30 circa a Selargius, i carabinieri hanno proceduto al controllo di un 32enne del luogo, operaio, il quale, all’esito della perquisizione è stato trovato in possesso di otto involucri di cocaina. Non escludendo che anche nella propria abitazione l’uomo potesse detenere altra sostanza stupefacente, la perquisizione è stata estesa e ha permesso di rinvenire 19 gr. di marijuana, 49 gr. di hashish, denaro in contanti per complessivi 8900 euro occultati in buste sottovuoto all’interno di vasi nel giardino. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo, tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione dell’A.G. è stato ristretto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza con rito direttissimo.