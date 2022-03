Il 20 marzo, nella tarda serata, i Carabinieri della Stazione di Sinnai, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 52enne, disoccupato e con pregiudizi di polizia e segnalato alla Prefettura di Cagliari, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un 34enne, entrambi del luogo.

I Carabinieri hanno effettuato un servizio preventivo al fine di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti che ha visto la perquisizione domiciliare a carico del 52enne. In casa sono stati rinvenuti una dose di marijuana, un barattolo contenente di 16 gr. di marijuana, una busta confezionata sottovuoto contenente 82 gr. di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il taglio ed il confezionamento della sostanza stupefacente.

All’interno dell’abitazione è stato identificato il 34enne trovato in possesso di 0,54 gr. della stessa sostanza stupefacente, per verosimile uso personale. Quanto rinvenuto è stato sequestrato. L’arrestato è stato trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattina odierna, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L'articolo Spaccio di marijuana a Sinnai, 52enne arrestato dai carabinieri proviene da Casteddu On line.