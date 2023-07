Spaccio di marijuana, 55enne denunciato a Quartucciu.

I carabinieri della Stazione di Selargius hanno denunciato ieri a Quartucciu per detenzione di sostanze stupefacenti un 55enne del luogo, disoccupato e noto alle forze dell’ordine. Già in precedenza i militari avevano saputo di un via vai di giovani presso l’abitazione dell’uomo. Dopo alcuni giorni di osservazione da posizione defilata, svolti in orari variabili, i carabinieri hanno dunque deciso di intervenire e nell’abitazione del sospettato hanno trovato 163 g di marijuana e una pianta di canapa indiana alta circa un metro, messa a dimora in un vaso. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e verrà debitamente custodito in attesa di essere versato all’ufficio corpi di reato della Procura, oppure immediatamente distrutto dopo le analisi necessarie a definire con certezza la natura della specie vegetale, sulla quale però non sussistono dubbi.