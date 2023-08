Spaccio di marijuana, 46enne denunciato a Sarroch.

Il 3 agosto, a Sarroch, i carabinieri hanno denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 46enne del luogo, disoccupato, noto alle Forze dell’Ordine. Ricevuta nella tarda serata un’attivazione dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Cagliari, i militari sono intervenuti per sedare una lite per futili motivi con un allevatore 42enne del luogo. Durante le successive perquisizioni domiciliari, presso l’abitazione del 46enne, i carabinieri hanno poi trovato cinque piante di Cannabis indica, che sono state sottoposte a sequestro.