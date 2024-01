Spaccio di droga nonostante i domiciliari, un arresto a Portoscuso

Si trovava agli arresti domiciliari a seguito di precedenti provvedimenti della Magistratura cagliaritana, ma nonostante questo, i carabinieri hanno sospettato che spacciasse droga. Hanno quindi deciso di eseguire nei suoi confronti una perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati trovati 5 grammi di cocaina, 2 grammi di eroina, un bilancino elettronico di precisione e sostanza da taglio del tipo mannitolo. L’uomo, un 39enne disoccupato di Portoscuso, ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza della caserma per poi essere condotto presso il palazzo di giustizia di Cagliari per l’udienza di convalida e l’eventuale rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e gli sono stati concessi i termini a difesa. È stato quindi nuovamente condotto agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori provvedimenti.