Spaccio di droga a Serrenti, per un 44enne si aprono le porte del carcere.

I carabinieri di Serrenti e di Sanluri hanno arrestato un 44enne noto per pregresse vicende giudiziarie. Al termine delle operazioni svolte, l’uomo è stato trasferito presso il carcere di Uta dove dovrà scontare due anni, sette mesi e 27 giorni di reclusione. Tanto è stato disposto dall’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in relazione a vecchi reati in materia di stupefacenti. Nella circostanza però i militari hanno anche proceduto ad una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’arrestato, che ha consentito di rinvenire 60 grammi di marijuana, che egli deteneva in concorso con la coinquilina, una quarantacinquenne disoccupata, percettrice del reddito di cittadinanza e anch’essa nota alle forze dell’ordine. I due sono così stati denunciati alla Procura della Repubblica per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.