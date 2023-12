Spaccio di droga a Gonnesa, arrestata una 36enne con oltre 150 grammi di marijuana nell’auto.

Ieri a Gonnesa, i carabinieri della Stazione di Nebida hanno tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti una trentaseienne del luogo, rappresentante di commercio. Durante un normale controllo alla circolazione stradale, la donna è stata fermata a bordo della propria Volkswagen e, a seguito di perquisizione veicolare e poi domiciliare, è stata trovata in possesso complessivamente di 163,8 grammi di marijuana e di 150 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento di attività di spaccio. La donna è stata ristretta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di residenza, in attesa di giudizio con rito direttissimo. A tradirla è stato il forte odore di cannabis avvertito dai carabinieri all’interno della sua auto.