Ieri a Uta i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 34enne del luogo, operaio. Durante un controllo occasionale e durante la successiva perquisizione veicolare e domiciliare, il giovane è stato trovato in possesso di 126 grammi di cocaina occultati all’interno della Fiat Panda a lui intestata. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale, assunto in carico e verrà debitamente custodito in attesa di essere conferito ai laboratori del RIS di Cagliari per le analisi chimiche e tossicologiche di rito. Al termine della redazione degli atti relativi a quanto accaduto, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

L'articolo Spaccio di cocaina, operaio arrestato dai carabinieri a Uta proviene da Casteddu On line.