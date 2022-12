Spaccio di cocaina a Cagliari, i carabinieri arrestano un 50enne.

Ieri sera, a Cagliari, i carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 50enne del luogo, ben noto alle forze dell’ordine. I militari, nel corso di un mirato servizio di osservazione da posizione defilata con binocolo, hanno proceduto al controllo dell’uomo che si trovava a bordo della sua auto. All’interno del veicolo è stata rinvenuta una scatola con 5 dosi di cocaina insieme alla somma di 400 euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento di spaccio. La perquisizione è stata poi estesa al luogo di dimora dell’uomo, permettendo di rinvenire un’ulteriore somma di 3.900 euro, occultata in una scatola, un bilancino di precisione, un’agenda con appunti manoscritti e materiale vario per il confezionamento in dosi dello stupefacente. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per la mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari.

