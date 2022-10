Spacciava a km.0 e percepiva reddito cittadinanza, arrestato - Sardegna

Percepiva il reddito di cittadinanza e spacciava a km.0 attraverso le inferriate del suo giardino. Un 33enne di Selargius è stato arrestato dai carabinieri che, dopo una serie di appostamenti e perquisizioni degli acquirenti, lo hanno fermato all'interno della sua abitazione dove ora si trova in regime di arresti domiciliari.

L'uomo è accusato di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante i controlli in casa, infatti, i militari, hanno rinvenuto 90 euro in banconote di piccolo taglio, 44,29 grammi di marijuana, due bilancini elettronici di precisione e materiale vario per il confezionamento in dosi degli stupefacenti. Il tutto è stato sequestrato.

Durante il blitz sono stati segnalati alla Prefettura di Cagliari, quali assuntori di stupefacenti, un trentenne muratore di Selargius, trovato in possessore di una dose di marijuana per un peso di 1,12 grammi e un altro operaio trentenne, sempre di Selargius, che aveva appena ricevuto dall'arrestato circa mezzo grammo di cocaina. Nel frattempo è stata inviata una segnalazione all'Inps la revoca del reddito di cittadinanza al 33enne.



Fonte: Ansa Sardegna