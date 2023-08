Sottopasso sulla Provinciale 61 nel Terralbese, nuovi lavori contro gli allagamenti

Strade Aggiudicata la gara d'appalto per la pulizia della condotta

Il sottopasso allagato in una giornata di maltempo, a gennaio

Terralba

Aggiudicata la gara d’appalto per la pulizia della condotta

In partenza nuovi lavori nel sottopasso ferroviario della strada provinciale 61, che collega Terralba alla Statale131. Per far fronte al problema degli allagamenti in caso di pioggia, la Provincia ha affidato un intervento che prevede l’ispezione e la bonifica della condotta di deflusso delle acque meteoriche.

Con una determinazione del 28 agosto, il settore viabilità dell’ufficio manutenzioni ha decretato l’aggiudicazione provvisoria dei lavori a una ditta di Capoterra, vincitrice della gara d’appalto con un’offerta da 28.550,98 euro.

Lo scorso gennaio il sindaco di Terralba Sandro Pili aveva segnalato alla Provincia un nuovo allagamento nel sottopasso, causato dal maltempo che aveva colpito l’Oristanese in quei giorni.

Negli anni su quel tratto di strada si sono susseguiti numerosi interventi. Nel 2021 i tecnici della Provincia avevano provveduto alla pulizia delle griglie e del sistema di scarico delle acque, con il rifacimento dell’asfalto in alcuni tratti della carreggiata. Eppure le forti piogge continuano a causare degli allagamenti.

