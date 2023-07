Sotto le stelle a Cagliari con lo chef Sandro Serva - Notizie

Leggero, fresco, verde, stuzzicante. È il menu estivo pensato da Sandro Serva per questo caldissimo luglio. Lo chef del ristorante "La Trota dei fratelli Serva", a Rivodutri in provincia di Rieti, 2 stelle Michelin, è protagonista di "Notti Stellate" martedì 25 luglio, nuovo appuntamento mensile con il format all'Osteria del Forte, nella corte di Palazzo Doglio a Cagliari.

Come piatto di apertura lo chef punta su una personalissima versione del "Gelato al parmigiano". Poi ancora una proposta sfiziosa e rinfrescante, adatta a una serata estiva, "Panzanella, anguria e menta" e, in un bel gioco di consistenze e sapori, "Melone, quinoa e gamberi". Un piatto raffinato a base di pesce d'acqua dolce, marchio di fabbrica della cucina del ristorante laziale, è "Trota Fario, foie gras, mango e vaniglia", uno dei suoi piatti iconici. Delicatezza ed equilibrio nel dessert, "Ricotta, fragole e zenzero" in un incontro tra note dolci e speziate e piccante.

La storia di "La Trota" parte nel 1963. I genitori di Sandro e Maurizio Serva decidono di aprire una trattoria in riva al fiume a Rivodutri. Poi la mano passa ai due figli che affinano la proposta creata attraverso una costante ricerca e studio della materia prima, per lo più del territorio, e giusti accostamenti. In particolare l'attenzione e la valorizzazione in chiave contemporanea del pesce d'acqua dolce come anguilla, trota, persico e carpa. "A Cagliari proporrò tra le portate anche la mia cucina di lago, a base dell'ingrediente simbolo e che dà il nome al ristorante", spiega lo chef de La Trota.

E' l'unico ristorante in Europa ad avere conquistato la stella con un menu completo interamente a base di pesce d'acqua dolce: 15 portate di gusto, semplicità e raffinatezza.



