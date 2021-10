È stato pubblicato il bando per il riconoscimento di misure urgenti di sostegno alle famiglie che si trovano in condizione di disagio economico connesso all’emergenza da Covid-19. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale di Cabras.

Andrea Abis

Possono presentare istanza di ammissione al beneficio i nuclei familiari e i singoli cittadini in residenti nel Comune di Cabras al momento dell’apertura del bando e in possesso di attestazione Isee ordinario o Isee corrente in corso di validità e di valore pari o inferiore a 22.500 euro.

A ogni nucleo familiare in possesso dei requisiti richiesti sarà riconosciuto un solo contributo economico, una tantum, salvo residui che verranno opportunamente distribuiti in maniera proporzionale alla prima erogazione.

La quota del contributo, finalizzata al pagamento del canone di locazione del proprio alloggio, sarà erogata in misura direttamente proporzionale alla durata del contratto di locazione per l’anno 2021. Per fruire di tale quota è necessario disporre di un contratto di locazione di alloggio privato regolarmente registrato all’Agenzia dell’entrate, per l’anno 2021, anche non più in essere.