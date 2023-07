Sosta vicino alla casa della ex incurante del divieto: 18enne denunciato a Pabillonis.

I carabinieri hanno denunciato oggi a Pabillonis per atti persecutori e violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, un diciottenne di Monserrato, noto alle forze dell’ordine e in atto sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna. Nella giornata di ieri, infatti, i militari hanno sorpreso il giovane mentre transitava e sostava a Pabillonis sulla pubblica via, a breve distanza dal domicilio della donna, dalla quale era stato allontanato a seguito di precedenti denunce inoltrate per attività persecutoria sistematica.