Cabras

Primo fine settimana con gli stalli blu nel Sinis. Il sindaco: “Finanziamo così servizi e vigilanza”



Da ieri nella marina di Cabras, da San Giovanni di Sinis a Mari Ermi, è attivo il servizio di parcheggio a pagamento. “In poche ore sono già stati sottoscritti circa 500 abbonamenti”, dice il sindaco Andrea Abis. “È un buon risultato, considerando che quest’anno siamo partiti due settimane prima rispetto al passato. Inoltre, abbonamenti e ticket si fanno velocemente, senza lunghe attese”. File che invece l’anno scorso, all’avvio del servizio delle cosiddette aree blu, si erano verificate, eccome.

Le aree di sosta sono state quasi tutte allestite. “Siamo al 90%”, continua il primo cittadino di Cabras, “ma non è un problema perché non siamo certo in alta stagione. La capacità di carico è totalmente assorbita già così. Il servizio sta funzionando bene, miglioriamo anno dopo anno”.

Quest’anno i parcheggi blu sono stati attivati prima e le tariffe sono aumentate, novità che tanti non hanno gradito. “Servizi come le doccette e i bagni nelle località servite dal sistema fognario e idrico, la pulizia e il controllo delle spiagge, ma anche la manutenzione delle strade, oggi prive di buche, hanno un costo elevato”, precisa Abis. “Spesa che sosteniamo proprio con gli introiti che arrivano dal servizio dei parcheggi a pagamento”.

“Da tempo lungo le nostre spiagge il parcheggio selvaggio non esiste più”, dice ancora il sindaco. “Non si parcheggia sulle dune, nelle aree a rischio incendio e sulla macchia mediterranea. E, in caso di necessità, ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco possono intervenire più rapidamente, perché le vie d’accesso sono sempre libere. Gli utenti sanno dove possono parcheggiare e dove invece non possono farlo”.

Pronta anche la replica a chi contesta il numero insufficiente di cartelli che indicano le aree di sosta vietata, il divieto di fumo e il divieto di portare via sabbia e conchiglie: “Vogliamo investire sulla cartellonistica, ottimizzandola, ma senza riempire esageratamente il litorale di paletti. Purtroppo”, conclude Abis, “spesso siamo costretti a cambiare i cartelli. Li imbrattano, li manomettono e addirittura li strappano. C’è chi ricorre a metodi incivili. Il nostro obiettivo è recuperare il valore giuridico dell’informazione, da restituire all’utente delle nostre bellissime spiagge”.