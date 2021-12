Fine della paura a Sestu, è stata ritrovata dopo quasi sei ore la sessantunenne disabile che era scomparsa, in pigiama e ciabatte, dall’abitazione nella quale vive con le sorelle. Dopo il tam tam sui social scaturito dall’articolo di Casteddu Online, infatti, in tanti si sono messi alla ricerca della donna. Non aveva fortunatamente fatto molta strada: “Era dietro il distributore di benzina di via Cagliari, tutta infreddolita ma salva”, spiega la cognata. “Ha chiesto scusa, comprendendo la nostra grandissima angoscia”. I parenti avevano avvisato i carabinieri, che erano già all’opera insieme ai barracelli sestesi. La preoccupazione era tanta, la donna infatti non può fare lunghi tragitti a piedi, tanto meno sola, proprio a causa della sua disabilità.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a