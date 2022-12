Sos truffe agli anziani anche a Uta: “Ecco come potete fermare i farabutti”

Sos truffe agli anziani, purtroppo nemmeno Uta fa eccezioni. Ci sono dei casi di tentativi di spillare soldi, soprattutto alla popolazione over 65. E così, in tanti hanno deciso di partecipare all’incontro che si è svolto all’oratorio dal comandante della stazione di Uta, il aresciallo Domenico Valitutto. Nel corso del summit sono stati forniti tanti utilissimi consigli e testimonianze dal pubblico. “Purtroppo nessuno è al riparo da certi rischi e, spesso, i nostri anziani sono i più vulnerabili”, ricorda il sindaco Giacomo Porcu. Che fa, di seguito, due importanti considerazioni-appelli: “A noi figli, parenti o conoscenti più giovani: stiamogli sempre a fianco e disponibili, fosse anche solo pronti al telefono. Alle persone anziane e non solo segnaliamo ogni fatto o anche un semplice dubbio, alle forze dell’ordine. Spesso basta poco per fermare questi farabutti”. “Grazie all’arma dei Carabinieri, in particolare al maresciallo Valitutto, per l’ottima riuscita e la consueta disponibilità. Grazie al nostro parroco, don Roberto Maccioni, per aver fornito tutta l’assistenza necessaria per la realizzazione. Grazie ai tanti, interessati partecipanti”.