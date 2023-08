SOS PER VENERE, VERSA IN GRAVISSIME CONDIZIONI, SERVE DONATORE GRUPPO B. URGENTISSIMO.

Chi ci segue conosce Venere, la gattina della Piazza San Michele andata in adozione con Milo, il fratellino di Lillo.

Ci serve un donatore gruppo B, la gattina è ricoverata alla clinica Karel di Monserrato.

Potete andare direttamente per la donazione di sangue in clinica facendo presente che la donazione è per Venere.

Vi preghiamo di aiutarci a salvarla!