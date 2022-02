Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

LE MANCA LA PUNTA DELL’ ORECCHIO SINISTRO, ha un collare grigio (il seresto). Potrebbe essere spaventata. Se qualcuno la dovesse vedere resti in sua compagnia e contatti me o Mattia Pau o Paolo Orgiana chiamando al numero 3409327910 (Paolo).

L’appello disperato di Michela Orgiana, per lo smarrimento di Joyce a Quartu Sant’Elena, via Silesu, zona parco di Padre Pio:

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA PER JOYCE, SMARRITA A QUARTU SANT’ELENA IN VIA SILESU, PARCO PADRE PIO.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail