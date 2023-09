Sos per una gattina abbandonata a Cagliari: "Piange tutto il giorno"

ADOZIONE DEL CUORE PER UNA GATTINA DI 1 ANNO ABBANDONATA A CAGLIARI CHE PIANGE DISPERATA.

Un’ altra vittima della crudeltà umana, una meraviglia di gattina buttata in strada come se fosse un rifiuto.

La gattina piange tutto il giorno e nella sua disperazione cerca la salvezza di poter avere una casa, dove vivere in sicurezza con tante coccole.

È dolcissima, anche molto bella, questa povera micia è stata abbandonata senza pietà.

Ha un bellissimo pelo, e di una tenerezza indescrivibile.

La vita in strada non è per lei, è palese che sia una gatta domestica, parte che il gatto bianco non può essere esposto ai raggi solari, rischio la formazione di carcinoma alle orecchie e naso.

Forza chiamate per questa bellissima creaturina al

+39 339 268 6352