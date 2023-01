Sos per un 47enne: “Scomparso all’improvviso, potrebbe essere a Cagliari o a Olbia”

È uscito dalla sua casa di Mamoiada senza dire niente ai parenti che vivono con lui e, dallo scorso tre gennaio, è un fantasma. Antonio Balia, invalido totale di 47 anni, è sparito nel nulla. Il fratello Renzo lo cerca disperatamente e ha già avvisato i carabinieri. Le ricerche, sinora, non hanno dato nessun esito. E Balia potrebbe non trovarsi più in Sardegna: “Anche se malato e seguito da un avvocato, spesso prendeva la nave per raggiungere Roma. È stato visto sabato scorso alla stazione di Nuoro, da lì potrebbe aver preso un treno per Olbia o per Cagliari. Va cercato ovunque, il suo cellulare è sempre spento ma ha con sé i documenti”.

Al momento della scomparsa, Antonio Balia indossava “una cuffietta scura, una maglia scura e un paio di pantaloni mimetici. Chiunque lo veda chiami subito il +393933908459”.