Sos per Tigrotto, il gattino tradito troppe volte perchè “pauroso”: ama le coccole, adottiamolo!

A RADIO ZAMPETTA L’ APPELLO DI TATINA SIMY PER TIGROTTO, IL MICINO TIMIDO IN CERCA DI UNA VERA FAMIGLIA.Tigrotto, sono trascorsi 8 mesi da quando è iniziato il tuo calvario, avevi appena due mesi, quando ti ho dato in affido. Dopo appena 5 giorni non ti hanno più voluto perché troppo pauroso, no comment! Verso i tre mesi, ti ho dato in preaffido a colui che pensavo fosse un papà meraviglioso e adatto al tuo carattere, solo apparenza!Trascorsi dieci giorni la storia si ripete, troppo pauroso e timido e sei tornato indietro. Per la seconda volta sei stato tradito, rifiutato, eppure eri solo uno scricciolo, dopo tutto quello che già avevi subito. Tigrotto è un gattone buono di 10 mesi, ama le coccole, è solo un po’ diffidente, per lui ci vuole una famiglia che sappia donarti amore, tante coccole e pazienza. Mi si spezza il cuore nel guardarti, ma quando mi vieni incontro fiducioso, le tue fusa mi compensano di tanta tristezza, perché sono certa che da qualche parte c’è una mamma degna di fiducia per te. Dobbiamo trovare quella speciale.È stato sverminato, spulciato, sterilizzato. Si richiede iter preaffido con obbligo di obbligo di vaccinazione e contatti nel tempo. Per info contattare Tatina Simy Cat. 3209335143. Grazie…